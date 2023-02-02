2 فبراير في أحداث ذاكرة فلسطين

1955 قوات الاحتلال ترتكب مجزرة غزة الأولى، ما أدى لاستشهاد العشرات.

1955 قوات الاحتلال ترتكب مجزرة غزة الأولى، ما أدى لاستشهاد العشرات.

1955 قوات الاحتلال ترتكب مجزرة غزة الأولى، ما أدى لاستشهاد العشرات.