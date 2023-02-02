2 فبراير في أحداث ذاكرة فلسطين

شهد الثاني من فبراير أحداث ومشاهد سياسية عدة في ذاكرة أحداث فلسطين على الصعيد المحلي والعربي والدولي، يضع "" أبرزها لكم في نقاط:
- 1910 اغتيال رئيس وزراء مصر بطرس غالي على يد إبراهيم الورداني.
- 1919 اندلاع الثورة الفلسطينية الأولى في مدينة يافا.
- 1955 قوات الاحتلال ترتكب مجزرة غزة الأولى، ما أدى لاستشهاد العشرات.
- 1955 الأمم المتحدة تصدر قرارا يدعو الكيان الصهيوني إلى الانسحاب من الأراضي المصرية التي لا تزال تحتلها وعلى قرار بتوسيع اختصاص قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة.
- 1965 الكنيست يسن قانون يتيح للسلطة الإسرائيلي بمصادرة ممتلكات الأوقاف الإسلامية في أنحاء فلسطين.
- 1980 مغادرة آخر رتل عسكري سوفيتي العاصمة الأفغانية كابول بعد 9 سنوات من الاحتلال العسكري.
- 1982 سرايا الدفاع السورية بقيادة رفعت الأسد تجتاح مدينة حماة وتقصفها بالمدافع فيما عرف باسم أحداث حماة.
- 1988 سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المدارس والجامعات في أعقاب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية.
- 2006 مصرع أكثر من 1000 شخص إثر غرق العبارة المصرية "السلام 98 العاملة بين مصر والسعودية.
- 2011 وقوع ما عرف باسم "موقعة الجمل" في ميدان التحرير في أثناء ثورة 25 يناير.
المصدر / فلسطين أون لاين