معروف يصدر توضيحًا مهمًا حول توزيع نفوذ بلديات شمال غزة

أصدر سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة توضيحًا حول المصادقة على تقرير لجنة الخبراء للمناطق الاقليمية لبلديات شمال غزة.

وأوضح معروف أن المناطق الاقليمية هي مناطق تقع خارج نفوذ البلدية، وتشرف عليها وزارة الحكم المحلي، وتمنح الأخيرة صلاحية الاشراف والادارة للمناطق الاقليمية للبلدية الأقرب، كون أن هذه المناطق بحاجة إلى من يقدم فيها الخدمات ويتابعها.

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ولفت أن المصادقة على القرار، وضم النفوذ للبلديات، لا يعني نزع ملكية أو غيرها، إنما فقط تحديد جغرافي ينعكس على التقسيم الاداري فقط، ووفقا للمصلحة العامة، قائلا: "معظم المناطق الإقليمية تعتبر أراض حكومية، وبالتالي تقوم الحكومة بإعادة توزيع اختصاصها إداريا".

وأوضح معروف أن "تضارب المصالح بين البلديات، وعدم وضوح تبعية المناطق الإقليمية بشكل واضح أوجد الكتير من الخلافات بين البلديات، الأمر الذي بدأ ينعكس على السكان، وأيضا التعديات من قبل المواطنين والعشوائية في تلك المناطق، وبالتالي أوجب على الحكومة الوقوف عند مسؤولياتها بالخصوص".

وقال: "عملية دمج/ فصل/ ضم أي من المناطق سواء كانت إقليمية أو ضمن نفوذ أي بلدية، يأتي تحت بند تنظيم وترتيب العمل بما ينعكس بشكل أفضل على السكان والخدمة المقدمة لهم".

وتابع معروف: "ضم المناطق الإقليمية، يتم وفقا لدراسات عديدة ومتأنية، وبحضور البلديات وأهل الاختصاص، بما يضمن الاطلاع على كافة الأوراق والعقود والتسلسل الزمني والتاريخي والبعد المجتمعي والجغرافي والوضع الحالي، والتطور المستقبلي وغيرها من المحاور".

أما فيما يخص المناطق الإقليمية في محافظة شمال غزة، أوضح أن مساحة المنطقة الإقليمية لمحافظة شمال غزة تبلغ ما يقارب 15,000 دونم.

وقال معروف: "تم سابقا ضم حوالي 4,363 دونم لبلدية بيت حانون (المنطقة الشمالية والشرقية للحدود الشرقية) لتوسعة نفوذها، ووضم 5,510 دونم من المناطق الغربية لبيت لاهيا ضمن توسعة النفوذ، وبقيت منطقة إقليمية بمساحة تبلغ حوالي 5,000 دونم".

وأضاف: "كان راي لجنة الخبراء يتضمن ضم 2,045 دونم لصالح بلدية بيت حانون، و2,730 دونم لصالح بلدية بيت لاهيا، و460 دونم لصالح بلدية أم النصر، وفقا للمعطيات التي قدمت لهم من البلديات، والقرارات السابقة بالخصوص، والزيارات الميدانية التي تمت".

المصدر / فلسطين أون لاين