15 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ضدَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 15 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، والتصدّي لاعتداءات المستوطنين.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

واستهدف المقاومون نقطة عسكرية لقوات الاحتلال في جبل جرزيم، وعلى حاجز صرة بمدينة نابلس.

وأعلنت مجموعات "عرين الأسود"، صباح اليوم الأربعاء، أن "مقاتليها نفّذوا عند الساعة السابعة والنصف صباح اليوم، عملية إطلاق نار على حاجز صرّة الاحتلال غرب نابلس، وانسحبوا بسلام".

واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة جبل المكبِّر بالقدس المحتلة، تخلّلها القاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

وتصدّى الشبَّان الثائر لاعتداءين للمستوطنين في نابلس والخليل، وحطّموا مركباتهم.

واندلعت مواجهات في 5 نقاط متفرّقة، شهدتها مناطق القدس ونابلس والخليل وأريحا، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

المصدر / فلسطين أون لاين