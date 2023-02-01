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كشف سر خطير عن علاقة فيسبوك باستنزاف بطارية الجوال

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كشف سر خطير عن علاقة فيسبوك باستنزاف بطارية الجوال

01 فبراير 2023 . الساعة 13:21 بتوقيت القدس
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في تفاصيل مثيرة، كشف موظف سابق في شركة "ميتا"، عن تفاصيل علاقة تطبيق فيسبوك باستنزاف بطارية الجوال أو الهاتف.

وقال الخبير في البيانات جورج هايوارد، إنّ هذه العملية تُعرف باسم "الاختبار السلبي"، وتسمح لشركات التكنولوجيا "خلسة" بالتخلص من طاقة بطارية الهاتف المحمول لشخص ما باسم اختبار الميزات أو المشكلات مثل مدى سرعة تشغيل التطبيق، أو كيفية تحميل الصورة.

وأضاف: "بمقدور فيسبوك استنزاف بطاريات الهواتف المحمولة لمستخدميها سرًّا".

وفي السياق نقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية عن هايوارد قوله، إنه رفع دعوى قضائية أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، لأنه طُرد في نوفمبر من "ميتا" لرفضه المشاركة في "الاختبار السلبي".

وأشار هايوارد إلى أنه مع "فيسبوك مسنجر"، فإنّ الشركة أجرت الاختبار لمعرفة مقدار البيانات التي يمكن لهواتف المستخدمين التعامل معها، وبسبب هذه العملية فإنّ بطاريات الهواتف تُستنزَف.

وهذا الأمر في حال تحقَّق يجعل المستخدمين يتخلصون من هواتفهم أو جوالاتهم، واستبدالها بجديدة في إطار ما يظنون أنه من الممكن أن يكون تحسينًا لفترة وقت أطول في استخدام البطارية.

وحسبما ذكر هايوارد فإنه يعتقد أنّ "ميتا" أجرت مثل هذه الاختبارات بناء على مستند قدمه له مشرفه بعنوان "كيفية إجراء اختبارات سلبية مدروسة"، تضمن ما يبدو أنه أمثلة حقيقية.

ووصف هايوارد الوثيقة بالقول: "لم أرَ في حياتي المهنية أفظع منها".

المصدر / وكالات
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#فيسبوك #استنزاف بطارية الجوال #فيسبوك وبطارية الهاتف

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