طالبات بغزة يُنظّمن وقفة ضد العدوان على الأسيرات

غزة/ أدهم الشريف:

نظّمت طالبات الكتلة الإسلامية وقفة تضامنية، اليوم الأربعاء، مع الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفعت المشاركات في الوقفة، والتي نُظّمت أمام مقر الجامعة الإسلامية بغزة، لافتاتٍ كُتب عليها شعارات: "اعتداء الاحتلال على الأسير يُنذر بمرحلة الانفجار"، "الأسيرات أميرات فلسطين"، أسرانا وأسيراتنا.. منكم نستمد قوتنا".

وأعلنت الحركة الأسيرة، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق جميع الأقسام، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الساعة 12 ظهرًا.

وقالت الحركة في تصريح مقتضب، إنّ هذه الخطوة تأتي نصرةً للأسيرات واللواتي اعتدى السجان عليهنّ أمس.

وصباح اليوم، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة من رسالة صوتية، أرسلتها الأسيرات من السجون قُلنَ فيها، نُعلي صرختنا من أجل نُصرتنا ووقف أذى الاحتلال عنا".

وأضافت الأسيرات: "نرسل صرختنا إلى كلّ من يُردّد خيتا تحريرك همّي أين هي عزائمكم، أين انتصاركم لنا"؟ وأكملن: "من سينتصر لنا ويُلقّن العدو درسًا يتعلم منه ألا يتطاول علينا، هل ننتظر أسيرًا آخر ينتصر لنا مثل الأسير يوسف المبحوح؟













