1 فبراير في أحداث الذاكرة الفلسطينية

شهد الأول من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسة والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي يضع أبرزه في نقاط:

1856 انتهاء حرب القرم بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية التي استمرت عامين ونصف العام.

1948 الفدائيون الفلسطينيون ينسفون البريد المركزي بالقدس في عملية فدائية جريئة أدت إلى مقتل ٢٠ مستوطنًا.

1958 سوريا ومصر توقعان ميثاق الوحدة العربية بين البلدين تحت اسم "الجمهورية العربية المتحدة".

1967 تشكيل المجلس الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية بقرار من أحمد الشقيري.

2011 الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة وذلك على إثر تواصل ثورة 25 يناير.

2014 انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات "جنيف 2" في سويسرا بين المعارضة السورية والنظام دون تحقيق أي نتائج.

2015 الاحتلال يكشف عن مخططات استيطانية، تشمل إقامة أكثر من مئة وحدة استيطانية في "جفعات زئيف" وإيداع مخطط لإقامة 1800 وحدة استيطانية على أراضي صور باهر.