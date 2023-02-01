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1 فبراير في أحداث الذاكرة الفلسطينية

01 فبراير 2023 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
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1 من فبراير في أحداث الذاكرة الفلسطينية

شهد الأول من فبراير/ شباط العديد من الأحداث السياسة والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي يضع أبرزه في نقاط:

  • 1856 انتهاء حرب القرم بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية التي استمرت عامين ونصف العام.
  • 1948 الفدائيون الفلسطينيون ينسفون البريد المركزي بالقدس في عملية فدائية جريئة أدت إلى مقتل ٢٠ مستوطنًا.
  • 1958 سوريا ومصر توقعان ميثاق الوحدة العربية بين البلدين تحت اسم "الجمهورية العربية المتحدة".
  • 1967 تشكيل المجلس الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية بقرار من أحمد الشقيري.
  • 2011 الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة وذلك على إثر تواصل ثورة 25 يناير.
  • 2014 انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات "جنيف 2" في سويسرا بين المعارضة السورية والنظام دون تحقيق أي نتائج.
  • 2015 الاحتلال يكشف عن مخططات استيطانية، تشمل إقامة أكثر من مئة وحدة استيطانية في "جفعات زئيف" وإيداع مخطط لإقامة 1800 وحدة استيطانية على أراضي صور باهر.
  • 2021 انقلاب عسكري يُطيح برئيس دولة ميانمار وين مينت، مُعتقلا عدة أسماء سياسية من داخل الحزب الحاكم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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