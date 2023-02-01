لتقوية جهاز المناعة.. قائمة الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الخمسة

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CD) الأمريكي، بالحصول على قسط كافٍ من النوم، والحفاظ على النشاط البدني المنتظم، وتناول نظام غذائي صحي، لتقوية جهاز المناعة بشكل خاص في موسم الشتاء، لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا وفيروس كورونا، وهناك مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي تلعب دورًا في بناء نظام مناعي صحي، وإليك قائمة بخمسة عناصر غذائية مفيدة يمكنك أن تجدها في الأطعمة اليومية والتي قد تساعدك في الحفاظ على قوة نظام المناعة لديك، مع حماية صحتك العامة أيضًا.

فيتامين سي

يمكن لمضادات الأكسدة أن تزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء، التي تساعد في مكافحة العدوى، أنه على الرغم من أن عصير البرتقال هو المنتج الغني بفيتامين سي الذي تفكر فيه أولاً، إلا أن هناك العديد من المصادر الغذائية الأخرى التي توفر فيتامين سي، تحتوي الأطعمة التالية على كمية قوية من فيتامين C: "الفلفل، فاكهة حمضية، الخضروات الصليبية مثل البروكلي الكرنب والقرنبيط، فراولة، بطاطا بيضاء".

فيتامين د

لا يوجد الكثير مما لا يستطيع فيتامين د فعله من تحسين صحة العظام وتقليل نمو الخلايا السرطانية وتقليل الالتهاب ومساعدة جسمك على امتصاص الكالسيوم، فإن الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين أمر بالغ الأهمية لصحتك العامة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض (CDC )، يمكن أن يساعدك فيتامين (د) في محاربة البكتيريا والفيروسات ، إذا كنت تبحث عن مصادر طعام أو شراب تحتوي على هذه العناصر الغذائية المفيدة :

الأسماك مثل التونة والسلمون والسردين وسمك أبو سيف، منتجات الألبان المدعمة، عصير برتقال مدعم، صفار البيض، لحم كبد البقر.

الأحماض الدهنية أوميجا 3

EPA و DHA نوعان من أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة بشكل طبيعي في المصادر البحرية، والمصدر الغذائي الأكثر شيوعًا لكليهما هو الأسماك الدهنية، تم العثور على كل من EPA و DHA في جميع خلايا الجسم وقد ثبت أيضًا أن لهما وظائف مضادة للالتهابات ، والتي يمكن أن تزيد من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، أفضل مصادر أوميجا 3 تشمل:

سمك ومأكولات بحرية، زيوت نباتية مثل زيت الكانولا أو فول الصويا، المكسرات والبذور مثل بذور الكتان والجوز وبذور الشيا، والأطعمة المدعمة (بما في ذلك بعض الزبادي أو البيض أو العصائر أو الحليب).

جلوكان بيتا

تعتبر الألياف عنصرًا غذائيًا مهمًا لنظام المناعة الصحي، ووفقًا لمدرسة Harvard TH Chan للصحة العامة، فإن تناول نظام غذائي غني بالألياف يتكون في الغالب من النباتات، مع أطعمة مثل الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة، يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الأمعاء ميكروبيوم لمناعة أقوى، هناك العديد من مصادر الحبوب من بيتا جلوكان، وفقًا للتغذية والتمثيل الغذائي: "الشوفان، شعير، قمح، الذرة الرفيعة.

البروبيوتيك

تعمل البروبيوتيك كبكتيريا"جيدة "في الجهاز الهضمي، مما يعني أنها توفر فوائد صحية وتساعد في حماية الجهاز الهضمي، أظهرت الأبحاث أيضًا أن سلالات معينة من البروبيوتيك يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، يوفر الطعام المخمر ثقافات حية ونشطة، يعمل العديد منها كبروبيوتيك." وفقًا لأميدور، تشمل بعض الأمثلة على أطعمة البروبيوتيك ما يلي:" زبادي، لبن رائب، كرنب مخلل".

المصدر / وكالات