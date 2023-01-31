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الاحتلال يخطر عائلات فلسطينية بالطرد في الأغوار الشمالية

31 يناير 2023 . الساعة 23:39 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عائلات فلسطينية من خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية بالطرد من خيامها، بحجة إجراء تدريبات عسكرية.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن الاحتلال وجه إخطارا بالطرد يشمل سبع عائلات من الخربة، بهدف إجراء تدريبات في المنطقة لمدة عشرة أيام متفرقة تمتد بين تاريخي 5- 2- 2023 و1- 3- 2023.

يذكر أن العديد من العائلات تتعرض للطرد من مساكنها عدة مرات سنويا في مناطق الأغوار الشمالية بحجة التدريبات العسكرية.

وتشكل هذه التدريبات خطرا على حياة المواطنين، بسبب مخلفات الذخائر التي يتركها الجنود، كما تتعرض مساحات واسعة من المحاصيل البعلية للمواطنين للتلف خلال فترة التدريبات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأغوار الشمالية #طرد #الاحتلال الإسرائيلي

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