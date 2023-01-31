"أيقونة الثورة" ينشر محاضر قضية قتل الطبيب الشخصي لعرفات

نشر موقع "أيقونة الثورة"، المتخصص في نشر تسريبات ملف تحقيق وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إفادات متعلقة بقضية قتل الطبيب سعيد درس "الطريفي" الطبيب الشخصي للرئيس أبو عمار.

وأُعلن عن وفاة الطبيب الطريفي بشقته في ظروف غامضة، لإخفاء أدلة جريمة الاغتيال.

وتشمل المحاضر إفادات من عائلته وزملائه الأطباء وأصدقائه وعدد من الشخصيات المهمة في السلطة بالإضافة إلى محاضر خاصة بلجنة التحقيق.

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ونضع بين يديكم أبرز ما ورد في إفادة جمال درّس شقيق الطبيب سعيد درّس "الطريفي" الذي قُتل لإخفاء أدلة جريمة اغتيال الرئيس ياسر عرفات:

س: هل شارك أي احد منكم بمساعدة الطاقم الطبي برفع الدكتور سعيد إلى سيارة الإسعاف؟

ج: أنا قمت برفع الدكتور سعيد عن الأرض فالدكتور كان جالس على ركبه، فعندما فتحنا الباب ودخلنا على الدكتور كان لا يستطيع التكلم.

س: من الذي ذهب معه إلى المستشفى؟

ج: أنا وناصر واعتقد جاء أولاد خالي دار الشيخ واعتقد خليل أيضا جاء.

س: هل تعرف أي أصدقاء للدكتور سعيد؟

ج: حسين الشيخ، وأمين عنابي، وواحد من عائلة بواطنة.

المصدر / فلسطين أون لاين