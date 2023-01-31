"بحر" يرحب بمخرجات مؤتمر برلمانات الدول الإسلامية

رحّب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر، بمخرجات المؤتمر السابع عشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمطالبة بالتصدّي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وفي مقدّمتها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة ووقف الاستيطان، ووضع حدٍّ للقمع المستمر الممارس ضد الفلسطينيّين.

وقال بحر: "إنّ موقف برلمانات أكثر من 30 دولة إسلامية خلال مؤتمرها في الجزائر هو دعوة برلمانية متجدّدة تتطلب تنسيق الجهود وبلورة موقف برلماني ضاغط في اتجاه عزل الاحتلال ومحاكمته دولياً وسن التشريعات اللازمة لتجريم التطبيع معه.

ودعا البرلمانات الإسلامية لوضع استراتيجية عمل موحّدة لتطبيق مخرجات مؤتمرهم خصوصاً في ظل أجندة حكومة الاحتلال الفاشيّة ضد شعبنا ومقدّساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين