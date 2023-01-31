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الأوقاف تعلن أسماء الحجّاج المقبولين والمؤجّلين للعام 1444هـ

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الأوقاف تعلن أسماء الحجّاج المقبولين والمؤجّلين للعام 1444هـ

31 يناير 2023 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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الأوقاف تعلن الحجاج المقبولين والمؤجلين للعام 1444ه

أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في غزة، أسماء الحجّاج المقبولين لهذا العام 1444ه، وكذلك أسماء الحجّاج المؤجّلين من العام الماضي.

ودعت للتوجّه إلى أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني، أو البنك الإسلامي العربي؛ لتسديد الدفعة الأولى من رسوم الحج والبالغة 1500 دينار أردنيّ، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء القادم الموافق 1 /2 / 2023م، وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 2023م، ومن لم يسدّد الدفعة يسقط حقه.

للاطلاع على أسماء الحجاج المؤجّلين من العام الماضي: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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