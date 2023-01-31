الأوقاف تعلن أسماء الحجّاج المقبولين والمؤجّلين للعام 1444هـ

أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، في غزة، أسماء الحجّاج المقبولين لهذا العام 1444ه، وكذلك أسماء الحجّاج المؤجّلين من العام الماضي.

ودعت للتوجّه إلى أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني، أو البنك الإسلامي العربي؛ لتسديد الدفعة الأولى من رسوم الحج والبالغة 1500 دينار أردنيّ، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء القادم الموافق 1 /2 / 2023م، وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 2023م، ومن لم يسدّد الدفعة يسقط حقه.

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المصدر / فلسطين أون لاين