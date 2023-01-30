مستوطنون يدهسون شاباً ويطلقون النار صوب الفلسطينيين شرق قلقيلية

نفذ مستوطنون مساء اليوم الاثنين، اعتداءين جديدين شرق محافظة قلقيلية، تمثلا في عمليتي دهس وإطلاق نار صوب الفلسطينيين، إلى جانب إحراق مركباتهم وكتابة شعارات استيطانية عليها.

ودهس مستوطن شاب فلسطيني في قرية النبي إلياس شرق قلقيلة، ولاذ بالفرار بحماية من جيش الاحتلال الذي كان متواجداً في المكان.

وفي سياق متصل، أوقف مستوطن مسلح مركبته قرب مفترق قرية "عزبة الطبيب" شرق قلقيلية، وأطلق النار باتجاه شبان متواجدين على الشارع الرئيس قلقيلية -نابلس.

وامتدت اعتداءات المستوطنين إلى رام الله، وقاموا بإحراق مركبتين فلسطينيين وخطوا شعارات عنصرية عليها في بلدة سنجل شمال المدينة.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين بلدة سنجل، وأحرقوا مركبتين إحداهما تعود للمواطن وليم فقهاء، وكتبوا عليها شعارات عنصرية تدعو إلى قتل العرب.

وصعّد قطعان المستوطنين في الأيام الماضية من انتهاكاتهم واعتداءاتهم، على منازل المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم ومحاصيلهم الزراعية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأكدت حركة "حماس" أن الحملة المسعورة التي يقوم بها قطعان المستوطنين بحماية وغطاء من جيش الاحتلال الفاشي في مختلف أنحاء الضفة والتي استهدفت عشرات المركبات والمحال التجارية الفلسطينية وغيرها من ممتلكات أبناء شعبنا، لن تكسر عزيمة شعبنا وإرادته وثباته وصموده على أرضه.

وحذرت الحركة حكومة الاحتلال من مغبة الاستمرار في جرائمها ضد أبناء شعبنا والتي ستقابل بمزيد من المقاومة والصمود والتحدي، فنحن أصحاب الحق والأرض.

ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر إلى مواجهة عربدة المستوطنين وإرهابهم بكل قوة وبوحدة في الميدان.

المصدر / حرية نيوز