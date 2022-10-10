فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"التنمية الاجتماعية" تقدم مساعدة مالية طارئة للأسر التي لديها 3 توائم فأكثر

مطلوب محاسب للعمل في نادي تشامبيون بمدينة غزة

أم و8 أطفال يلقون حتفهم في حادث مروع بـ باكستان

اقتحامات متتالية للمسجد الأقصى وتشديدات على المصلين

50 معتقلًا يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري

قصف روسي عنيف على كييف يوقع قتلى

مستوطنون يحرقون نسخًا من القرآن الكريم في الخليل

وفاة و5 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

مخيم شعفاط.. تاريخ حافل بالصمود والصراع مع الاحتلال

الاحتلال يواصل حصار مخيم شعفاط وعناتا

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مدينة قلقيلية

10 أكتوبر 2022 . الساعة 10:48 بتوقيت القدس
...
مدينة قلقيلية

مدينة فلسطينية في الضفة الغربية تقع بالقرب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وتصل مساحة أراضيها حتى عام 2019 ما يقرب من 4250 دونما.

تعود تسمية المدينة بهذا الاسم كباقي المدن الفلسطينية إلى العصر الكنعاني حيث ذهب المؤرخون إلى أن اسم قلقيلية اتى من اسم قلعة تحمل اسم (قلقاليا).

تٌلقب مدينة قلقيلية بأنها سلة غذاء فلسطين حيث أهتم سكانها بزراعة الحمضيات والحبوب والخضروات والأشجار المثمرة، كما أنها تتميز بزراعة محصول الجوافة، إلا أن المدينة فقدت معظم أراضيها الزراعية بسبب الاحتلال الإسرائيلي وسرقته لها.

تشتهر المدينة بممارسة أهلها للحرف الصناعية كصناعة المواد الغذائية، منتجات الصابون والألبان، وزيت الزيتون، بالإضافة إلى صناعة الرخام ومواد البناء، وصناعة الأخشاب والحديد وشركات المياه المعدنية.

تتبع لمدينة قلقيلية 34 قرية وبلدة وعزبة، ويوجد فيها العديد من المعالم الأثرية التي تعكس الجذور التاريخية للمدينة والتي تعود للعهد الروماني والإسلامي ومنها: مسجد محمد الفاتح وخربة حانوتا، وخربة النبي يامين وحديقة الحيوانات التي تأسست 1986 ومسجد حجة وغيرها من المعالم الأثرية التاريخية والدينية.

يوجد في قلقيلة عدة أسواق مثل: سوق أبو عمشة وسوق شاهين وسوق أبو جابر وسوق بشارة وسوق الخضار وسوق عثمان وسوق شاور وسوق الأقصى وسوق المستعمل وسوق جابر.

ورغم أن المدينة تقع على حوض مائي ومخزن يقدر بـ57% من مجموع مياه الضفة الغربية إلا أنه مع بداية احتلال الضفة الغربية في 1967 منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي حفر أي آبار أو تعميق الآبار القائمة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قلقيلية #مدينة قلقيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة