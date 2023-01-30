تصريح جديد لرئيس نادي اتحاد الشجاعية

غزة/ وائل الحلبي:

أكد نايف الحطّاب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية المستقيل أنه يجري البحث حاليًّا مع الجهات المختصة، لتشكيل لجنة لتسيير أعمال النادي لحين تشكيل مجلس إدارة توافقي لتولّي المهمّة.

وقال الحطّاب في تصريحات صحفية إن ادارة النادي قدّمت استقالة جماعية للجهات المعنية، بالإضافة للقرارات التي تم الإعلان عنها في البيان الصادر عن الشجاعية بعد مباراة الفريق أمام شباب رفح.

وأضاف الحطّاب أنه لا يعلم إذا ما كان فريقه سيكمل مشواره في بطولة الدوري من عدمه، مشيرًا إلى وجود لقاءات ومباحثات خلال الساعات القادمة لاتخاذ القرار النهائي.

وأعلن الشجاعية في وقت سابق عن حل رابطة المشجّعين، وتعليق النشاط الرياضي ودراسة إمكانية الانسحاب من استكمال الدوري الممتاز.

وحمل الشجاعية اتحاد كرة القدم مسؤولية كل ما جرى متهماً لجنة الحكاّم بتغيير طاقم حكّام مباراته أمام شباب رفح في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز قبل ليلة واحدة من موعد المباراة.

المصدر / فلسطين أون لاين