أجهزة السلطة في نابلس تختطف ممثل الحراك الطلابي في جامعة النجاح

اختطفت أجهزة أمن السلطة في نابلس ظهر اليوم الاثنين، ممثل الحراك الطلابي في جامعة النجاح الطالب في كلية الشريعة عبد الله بشير عبيد من أمام بوابة الجامعة.

وأفاد شهود عيان أن عناصر مسلحة من أجهزة السلطة بزي وسيارة مدنية، اختطفوا الطالب عبيد واعتدوا عليه بالضرب المبرح، تحت تهديد السلاح أمام الطلاب.

واستنكرت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح اعتقال ممثل الحراك الطلابي عبد الله عبيد فور خروجه من بوابات الجامعة.

وطالبت الكتلة في بيان لها بالإفراج الفوري عنه، داعية إدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة للتدخل الفوري بإعلان موقف رافض لاعتقال الطالب عبيد، وتكليف محامي الجامعة بمتابعة اعتقاله غير القانوني.

وشددت الكتلة على ضرورة ممارسة إدارة الجامعة كل ضغط ممكن حتى الإفراج عن ممثل الحراك الطلابي، وإعلان موقف من كافة الأطر الطلابية وطلاب وطالبات الجامعة رافض للاعتقالات السياسية والتحرك بخطوات موحّدة حتى الإفراج عنه.

وتعيش جامعة النجاح أوضاعاً صعبة من جهة حرية العمل النشاط الطلابي، حيث قررت إدارة الجامعة قبل أسابيع الفصل التعسفي لعددٍ من طلبة الكتلة الإسلامية، على خلفية المسير الذي نظمته الكتلة في الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقة حركة حماس.

ويتعرض الطلبة في جامعات الضفة الغربية للملاحقة المستمرة من قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة التي تعتقل عدداً منهم وتهدد آخرين بالاعتقال والتعذيب.

المصدر / فلسطين أون لاين