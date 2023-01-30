القانوع: زيارة "بلينكن" غطاء لتمرير عدوان الاحتلال على شعبنا

عَدَّ المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن لكيان الاحتلال الإسرائيلي تكريسًا لحالة الشراكة والدعم المتواصل له.

وقال القانوع في تصريح صحفي إن "الزيارة تمثل غطاء لحكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة لتمرير سياستها الإجرامية وعدوانها بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا".

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وحذر من استمرار تصعيد "حكومة المستوطنين" لعدوانها على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وتداعيات ذلك على المنطقة.

ووصل المسئول الأمريكي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة قادمًا من القاهرة اليوم الاثنين، في إطار جولة بالمنطقة تستغرق ثلاثة أيام.

المصدر / فلسطين أون لاين