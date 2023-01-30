إعلان اسم رئيس الغرفة التجارية المنتخب بغزة

أعلنت الغرفة التجارية بغزة، اليوم الإثنين، اسم رئيسها المنتخب.

وانتخب أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، المهندس عائد عوني أبو رمضان رئيسًا للمجلس الجديد.

وحضر الاجتماع الأول للمجلس بعد انتخابه مؤخرًا، لتوزيع المناصب الإدارية، إيهاب الحاج ياسين رئيس وحدة القطاع الخاص ممثلًا عن وزير الاقتصاد الوطني، وجمال جوابره أمين عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، ويعقوب الغندور مستشار وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، وتامر الزويدي مسؤول وحدة القطاع الخاص.

وانتُخب أبو رمضان رئيسًا، وإيمان عواد نائبًا للرئيس، ونبيل شراب أمين السر، ورياض السوافيري نائب أمين السر، وصلاح المقادمة أمين الصندوق، وحسام الحويطي نائب أمين الصندوق.

وأكد رئيس الغرفة التجارية في غزة أبو رمضان، أنّ السعادة والفخر الأكبر هو نجاح العملية الانتخابية برمتها، والتي جسّدت وحدة الوطن، وهدف التجار بغرفة تجارية قوية تخدمهم وتُعزّز الاقتصاد الوطني.

وبارك أبو رمضان، للفائزين في الانتخابات، وكافة المرشحين، مؤكدًا أنّ الجميع سيكون قوة ويدًا واحدة بالتعاون مع كلّ أعضاء الغرفة التجارية للمضي في العمل لحماية التجار والاقتصاد الوطني.

وشكر كل القائمين على الانتخابات والمشاركين والزملاء التجار، متمنيًا المشاركة الفاعلة لتحقيق الأهداف الواحدة للجميع.

وقال "سنعمل للتقدم وليظهر دور المجلس الجديد سريعًا بما يخدم مصلحة الأعضاء والتجار ويُعزّز مكانة الغرفة التجارية وتبدأ بممارسة دورها الحقيقي".

المصدر / فلسطين أون لاين