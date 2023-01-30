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"الاقتصاد" بغزة تقرر رفع وزن ربطة الخبز

30 يناير 2023 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
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"الاقتصاد" بغزة تقرر رفع وزن ربطة الخبز

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن رفع وزن ربطة الخبز لــ 2.850 كيلو جرام بدلاً من 2.700 كيلو جرام.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن زيادة وزن ربطة الخبز جاء بالتوافق مع جمعية أصحاب المخابز اعتباراً من تاريخ 1/2/2023م.

وأكدت أن القرار يأتي في إطار متابعة الوزارة لأسعار الخبز والانخفاض الذي طرأ على أسعار استيراد الدقيق، ورغبتها في تقديم السلع والمنتجات للمواطن بأقل تكلفة ممكنة.

يشار إلي أن الوزارة جددت قرارها بدعم المخابز التي تعمل بنظام الكهرباء الدائمة بنسبة 20% من فاتورة الكهرباء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة الاقتصاد #وزن ربطة الخبز #ربطة خبز

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