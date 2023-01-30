ضبط 5 آلاف حبة مخدرة داخل منزل في الخليل

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات في الخليل، اليوم الإثنين، أكثر من 5 آلاف حبة مخدرة، معدة للتداول والبيع في إحدى منازل المحافظة.

وأفاد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناءً على معلومات تتعلق بحيازة أحد المواطنين على كمية من المواد المخدرة داخل منزله بمدينة الخليل، تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من حبوب لا تُباع إلا بوصفه طبية.

ووفق ارزيقات عُثر بداخل المنزل على كمية من الحبوب المخدرة كانت عبارة عن 4350 حبة من حبوب (الترامال) و728 حبة من حبوب (لاريكا) المخدرة، إلى جانب العثور على 150 عبوة من مادة (الترامال) السائلة.

وتم ضبط هذه المواد والقبض على صاحب المنزل، والتحفظ عليه والمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين