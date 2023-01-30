"أيقونة الثورة" يعلن نيته نشر محاضر قضية قتل الطبيب الشخصي لعرفات

أعلن موقع "أيقونة الثورة"، المتخصص في نشر تسريبات ملف تحقيق وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عن نيته نشر إفادات متعلقة بقضية قتل الطبيب سعيد درس "الطريفي" الطبيب الشخصي للرئيس أبو عمار.

وأعلن عن وفاة الطبيب الطريفي بشقته في ظروف غامضة، لإخفاء أدلة جريمة الإغتيال.

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وذكر الموقع عبر صفحته الإلكترونية، اليوم الإثنين، أن المعلومات ستشمل إفادات من عائلته وزملائه الأطباء وأصدقائه وعدد من الشخصيات المهمة في السلطة بالإضافة إلى محاضر خاصة بلجنة التحقيق.

المصدر / فلسطين أون لاين