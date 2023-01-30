مطلوب مندوبي مبيعات وتسويق للعمل في شركة للتجارة والصناعة بمدينة غزة

شركة مؤسسة الحلو للتجارة والصناعة والمقاولات هي شركة فلسطينية مساهمة خصوصية محدودة تأسست سنة 1985, تعمل في عدة مجالات أهمها صناعة أبواب المولتي لوك أرموردور والألواح المدرسية بأنواعها كافّة

وصل إعلان توظيف صادر عن شركة مؤسسة الحلو تعلن فيه عن وظيفة مندوب مبيعات وتسويق عدد 2 .

متطلبات وشروط الوظيفة:

- خبرة في مجال المبيعات والتسويق.

- ان يكون لديه لباقة وحسن التعامل والسلوك وقادر على تحمل ضغط العمل.

- ان يكون من سكان مدينة غزة.

- الا يزيد عمر المتقدم عن 33 عامًا وألا يقل عن 22 عامًا.

- القدرة على تحمل ضغط العمل، قوة الشخصية واللباقة في الحديث.

- خبرة في مجال الأبواب بشكل عام.

- علاقات عامة جيّدة والالمام بعمل المشاريع الكبيرة في قطاع غزة.

- دبلوم او بكالوريوس في مجال ادارة او تسويق واقسام ذات علاقة

طريقة التسجيل

- على المعنيين ومن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على العمل الاطلاع على التفاصيل وتعبئة طلب التوظيف الإلكتروني على الرابط

https://forms.gle/8iUYLyCJ5HVvFhgZ9

- العمل براتب شهري ثابت مع نسبة من المبيعات.

- آخر موعد للتقديم 05.02.2023