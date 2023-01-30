فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

30 من يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

تصريح خطير للوزير المتطرف "سموتريتش" بشأن العمليات الفدائية

شهيد برصاص الاحتلال في مدينة الخليل صباح اليوم

تفاصيل كشف شرطة "الأدلة الجنائية" قضية تزوير شيكات بنكية

لجان الحراسة الشعبية.. مسعى للتصدي لاعتداءات المستوطنين

جونسون: الرئيس الروسي هددني بالقتل عبر صاروخ

مطلوب مندوبي مبيعات وتسويق للعمل في شركة للتجارة والصناعة بمدينة غزة

نجاح عمليتي القدس.. وسقوط نظريات الاحتلال

العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

عملية القدس: الدوافع والأسباب

مطلوب مندوبي مبيعات وتسويق للعمل في شركة للتجارة والصناعة بمدينة غزة

30 يناير 2023 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

شركة مؤسسة الحلو للتجارة والصناعة والمقاولات هي شركة فلسطينية مساهمة خصوصية محدودة تأسست سنة 1985, تعمل في عدة مجالات أهمها صناعة أبواب المولتي لوك أرموردور والألواح المدرسية بأنواعها كافّة

وصل إعلان توظيف صادر عن شركة مؤسسة الحلو تعلن فيه عن وظيفة مندوب مبيعات وتسويق عدد 2 .

متطلبات وشروط الوظيفة:

- خبرة في مجال المبيعات والتسويق.

- ان يكون لديه لباقة وحسن التعامل والسلوك وقادر على تحمل ضغط العمل.

- ان يكون من سكان مدينة غزة.

- الا يزيد عمر المتقدم عن 33 عامًا وألا يقل عن 22 عامًا.

- القدرة على تحمل ضغط العمل، قوة الشخصية واللباقة في الحديث.

- خبرة في مجال الأبواب بشكل عام.

- علاقات عامة جيّدة والالمام بعمل المشاريع الكبيرة في قطاع غزة.

- دبلوم او بكالوريوس في مجال ادارة او تسويق واقسام ذات علاقة

طريقة التسجيل

- على المعنيين ومن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على العمل الاطلاع على التفاصيل وتعبئة طلب التوظيف الإلكتروني على الرابط

https://forms.gle/8iUYLyCJ5HVvFhgZ9

- العمل براتب شهري ثابت مع نسبة من المبيعات.

- آخر موعد للتقديم 05.02.2023

 

تويتر تويتر
#غزة #توظيف #مبيعات #وظيفة #وظائف شاغرة #فرص

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة