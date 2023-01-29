تطورات صادمة في برشلونة بشأن إصابة ديمبلي

أفادت تقارير إعلامية كتالونية بأن نادي برشلونة قد تلقى، صباح اليوم الأحد، أخبارًا بالغة السوء عن الإصابة التي ألمّت بالجناح الأيمن للفريق عثمان ديمبيلي، السبت خلال المواجهة التي جمعت البارسا وجيرونا في الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفتا "موندو ديبورتيفو وسبورت"، اليوم الأحد، أن الفحوص المعمقة التي أجراها ديمبيلي، صبيحة اليوم، أكدت أن الإصابة أخطر ممّا كان مُتوقَّعًا في البداية، وأن غيابه ليس لمدة 3 أسابيع كما تم تشخيصه عقب المباراة، وإنما مدة غيابه الفعلية ستتراوح بين 5 و6 أسابيع كاملة.

ديمبيلي الذي راوغ لعنة الإصابات منذ 2021، تلقى هذه المرة، إصابة عضلية خطيرة، تمثلت في تمزق عضلي عميق يستلزم ركونه للراحة قرابة شهر ونصف.

ووفقًا لصحيفة سبورت مثلما نقل موقع "أونز مونديال"، فإن ديمبيلي سيغيب عن تشكيلة برشلونة لأكثر من 10 مباريات وقد تصل إلى 12 مباراة منها مباراتا الذهاب والإياب أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

واستعاد عثمان ديمبيلي جميع إمكانياته منذ انطلاق الموسم الكروي الجاري، إذ أصبح قطعة أساسية يعتمد عليه كثيرًا المدرب تشافي هيرنانديز، فقد لعب إلى جانب ليفاندوفسكي والشاب بيدري أكثر الدقائق مع الفريق.

المصدر / وكالات