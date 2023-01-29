المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في القدس والضفة

صعدت قوات الاحتلال والمستوطنون، مساء اليوم الأحد، اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مناطق عدة بمدينة القدس والضفة الغربية، ما أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين، وأضرار لحقت بعدد من المنازل في رام الله إثر اعتداء المستوطنين عليها.

واقتحمت قوات الاحتلال حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما أغلقت حي وادي حلوة أمام المقدسيين، بهدف تأمين مسيرة استفزازية للمستوطنين.

في غضون ذلك، اقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير محمد عليوات في سلوان، واعتلوا سطح المنزل، وسط مداهمات واعتداءات واسعة طالت ممتلكات المقدسيين .

وقتل 7 مستوطنين وأصيب آخرون، مساء الجمعة، في عملية إطلاق نار بطولية بمستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، نفذها الشهيد البطل خيري علقم، من بلدة الطور.

اعتداءات رام الله

وفي رام الله اندلعت مواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب المدينة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم.

وأصيب على إثر المواجهات في قرية النبي صالح عدد من المواطنين بالاختناق وشاب برصاصة في قدمه، نقل على إثرها للعلاج في المشفى.

وفي ترمسعيا شمال شرق رام الله، حطم مستوطنون، مساء اليوم، زجاج منازل سكنية، كما خطوا شعارات عنصرية عليه.

يشار إلى أن مستوطنين أحرقوا الليلة الماضية، منزلا ومركبة في بلدة ترمسعيا.

وفي سلفيت، أغلق عشرات المستوطنين مدخل قرية ياسوف شرق المدينة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما احتجزت قوات الاحتلال في الخليل جنوبي الضفة الغربية عددا من المواطنين بينهم الصحفي أحمد حلايقة على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واحتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين واقتادتهم الى داخل الحاجز المقام على مدخل البلدة، حيث تم اخضاع الصحفي حلايقة للتحقيق الميداني لأكثر من ساعتين قبل ان تطلق سراحه.

وتصدى شبان لاعتداءات جنود الاحتلال ومستوطنيه، حيث ألقوا الحجارة تجاه حافلة ومركبات المستوطنين قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

حصار أريحا

وفي أريحا، تواصل قوات الاحتلال، لليوم الثاني على التوالي، فرض الحصار على المدينة الواقعة شرقي الضفة، وسط تواجد قوات الاحتلال بكثافة على مدخلي أريحا الشمالي والجنوبي، وعلى الطرق "الالتفافية" في محيط أريحا.

وتقوم بتفتيش المركبات الخارجة من المدينة والتدقيق في بطاقات ركابها، في الوقت الذي تحلق فيه طائرة مسيّرة للاحتلال في سماء مخيم عقبة جبر المجاور.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الليلة الماضية شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام المواطنين، كما أغلقت المدخل الشمالي واحتجزت عشرات المركبات لساعات عند مداخل المدينة، وذلك بعد عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة في أريحا.

وصعد المستوطنون من انتهاكاتهم واعتداءاتهم على منازل المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم ومحاصيلهم الزراعية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأكدت حركة "حماس"، اليوم الأحد، أن الحملة المسعورة التي يقوم بها قطعان المستوطنين بحماية وغطاء من جيش الاحتلال الفاشي في مختلف أنحاء الضفة والتي استهدفت عشرات المركبات والمحال التجارية الفلسطينية وغيرها من ممتلكات أبناء شعبنا، لن تكسر عزيمة شعبنا وإرادته وثباته وصموده على أرضه.

وحذرت الحركة حكومة الاحتلال من مغبة الاستمرار في جرائمها ضد أبناء شعبنا والتي ستقابل بمزيد من المقاومة والصمود والتحدي، فنحن أصحاب الحق والأرض.

ودعت جماهير شعبنا وشبابنا الثائر إلى مواجهة عربدة المستوطنين وإرهابهم بكل قوة وبوحدة في الميدان.

المصدر / فلسطين أون لاين