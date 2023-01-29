مدة غياب عثمان ديمبلي عن برشلونة بعد إصابته أمام جيرونا

تعرَّض الفرنسي عثمان ديمبيلي، اليوم السبت، لإصابة على مستوى الفخذ الأيسر، في مباراة فريقه برشلونة أمام مضيفه جيرونا برسم الجولة الـ19 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز البلوغرانا بنتيجة 0-1.

وغادر ديمبيلي أرضية الميدان في الدقيقة (26) تاركا مكانه لزميله بيدري؛ إذ لم يقدر الفرنسي على مواصلة المواجهة بسبب شعوره بآلام على مستوى الفخذ الأيسر، في ضربة موجعة لمدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، الذي سيفتقد خدمات أحد أهم مهاجميه في المباريات المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن فترة غياب ديمبيلي عن الميادين لن تقل عن 3 أسابيع، وهذا يعني تضييع اللاعب لعدد مهم من المباريات الكبيرة، ولعل أبرزها مواجهة الذهاب ضد مانشستر يونايتد (16 فبراير/ شباط) ضمن منافسات الدور المؤهل إلى دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات ريال بيتيس وإشبيلية وفياريال في الدوري الإسباني.

وعبّر تشافي عن أسفه لإصابة لاعبه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مباراة جيرونا، وقال تشافي: "أعتقد أنه (ديمبيلي) يعاني من إصابة، لقد شعر بانزعاجات على مستوى عضلة الفخذ، وأتمنى أن تكون إصابته خفيفة. سنفتقد لاعبنا الذي يصنع دائما الفارق".

ويعدّ ديمبيلي من أبرز لاعبي برشلونة هذا الموسم من حيث الأرقام؛ إذ شارك في 28 مباراة في جميع المسابقات، منها 18 مواجهة في الدوري الإسباني وسجل خلالها 5 أهداف، بالإضافة إلى صناعته لخمسة أهداف أخرى لزملائه.

المصدر / وكالات