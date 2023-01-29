"حماس" تحذر من تداعيات جرائم المستوطنين بالضفة وتدعو لمواجهتها

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أنّ "الحملة المسعورة التي يقوم بها قطعان المستوطنين بحماية وغطاء من جيش الاحتلال الفاشي في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة والتي استهدفت عشرات المركبات والمحال التجارية الفلسطينية وغيرها من ممتلكات أبناء شعبنا، لن تكسر عزيمة شعبنا وإرادته وثباته وصموده على أرضه".

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وحذّرت الحركة في بيان صحفي، حكومة الاحتلال من "مغبة الاستمرار في جرائمها ضد أبناء شعبنا والتي ستقابل بمزيد من المقاومة والصمود والتحدي، فنحن أصحاب الحق والأرض".

ودعت الجماهير الفلسطينية والشباب الثائر إلى مواجهة عربدة المستوطنين وإرهابهم بكل قوة وبوحدة في الميدان.

المصدر / فلسطين أون لاين