فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يقتحم بلدة جنوب بيت لحم ويصيب عددا من طلبة المدارس بالاختناق

القيادي مرداوي: المقاومة ستقف بالمرصاد لأي اعتداء على الأسرى

وظيفة شاغرة في شركة سبيد كليك Speed click بقطاع غزة

"حماس" تحذر من تداعيات جرائم المستوطنين بالضفة وتدعو لمواجهتها

مصرع 10 أطفال بغرق قارب في باكستان

الاحتلال يهدم منزلًا لعائلة الأسير المقدسي حسام مطر في جبل المكبر

الاحتلال يُحوّل والد الشهيدين غنيم للاعتقال الإداري

يرفع حصيلة المجزرة لـ 10.. استشهاد شاب متأثرًا بجروحه في جنين

حصيلة: 144 اعتداءً للمستوطنين جنوب نابلس الليلة الماضية

"حماس": قرارات الاحتلال ضد منفذي العمليات تعكس عجزه

"حماس" تحذر من تداعيات جرائم المستوطنين بالضفة وتدعو لمواجهتها

29 يناير 2023 . الساعة 13:40 بتوقيت القدس
...

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أنّ "الحملة المسعورة التي يقوم بها قطعان المستوطنين بحماية وغطاء من جيش الاحتلال الفاشي في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة والتي استهدفت عشرات المركبات والمحال التجارية الفلسطينية وغيرها من ممتلكات أبناء شعبنا، لن تكسر عزيمة شعبنا وإرادته وثباته وصموده على أرضه".

اقرأ أيضًا: شديد يدعو لمواصلة التصدي لانتهاكات المستوطنين بحقّ المقدسات في القدس والخليل

وحذّرت الحركة في بيان صحفي، حكومة الاحتلال من "مغبة الاستمرار في جرائمها ضد أبناء شعبنا والتي ستقابل بمزيد من المقاومة والصمود والتحدي، فنحن أصحاب الحق والأرض".

ودعت الجماهير الفلسطينية والشباب الثائر إلى مواجهة عربدة المستوطنين وإرهابهم بكل قوة وبوحدة في الميدان.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حماس #انتهاكات المستوطنين #عربدة المستوطنين #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة