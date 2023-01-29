الاحتلال يُحوّل والد الشهيدين غنيم للاعتقال الإداري

حوّلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في (محكمة) عوفر العسكرية، اليوم الأحد، أسيرين من بلدة برقين غرب جنين بالضفة المحتلة للاعتقال الإداري.

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وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية، أنّ محكمة الاحتلال حوّلت الأسير سامي محمد غنيم للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، علمًا أنه معتقل بتاريخ 17 يناير 2023 ، وهو أسير محرر سابق أمضى 5 سنوات في سجون الاحتلال.

يشار إلى أنّ الاحتلال قتل اثنين من أبنائه هما: محمد ونور، وأصاب ابنه الثالث أحمد خلال اقتحامه مخيم جنين في 26 من هذا الشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين