حصيلة: 144 اعتداءً للمستوطنين جنوب نابلس الليلة الماضية

قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، اليوم الأحد: إنّ "مستوطنين ارتكبوا الليلة الماضية، 144 اعتداءً جنوب نابلس".

وأوضح دغلس خلال تصريحات صحفية، أنّ "المستوطنين حطّموا 120 مركبةً من خلال رشقها بالحجارة على الطرقات جنوب نابلس، وأحرقوا ستَّ مركبات بشكل كامل في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلًّا تجاريًّا في حوارة".

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وذكر أنّ الاعتداءات تركّزت في بلدات وقرى: حوارة، وبوابة مادما، وقصرة، وجوريش، ومجدل بني فاضل.

وحذّر دغلس من تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين في أنحاء متفرقة في الضفة، منوهًا إلى أنّ هناك مؤشرات على ازدياد وتيرة الهجمات، والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين