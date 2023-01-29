29 من يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 29 من يناير/ كانون الثاني أحداث سياسية واجتماعية عدة يضع " " أبرزها لكم في نقاط:

1992 الهند تعلن في سابقة إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

2002 عملية استشـهادية ينفذها الاستشهادي علي منير جعارة في مدينة القدس المحتلة قتل فيها 12 إسرائيليا.

2007 عملية استشهادية لسرايا القدس وكتائب الأقصى في مدينة "إيلات" تسفر عن مقتل 3 مستوطنين، وقد نفذها الاستشهادي محمد السكسك من بيت لاهيا.

2009 رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ينسحب من جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

2011 الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس، ويكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد 5 أيام من اندلاع ثورة 25 يناير.

المصدر / فلسطين أون لاين