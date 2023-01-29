فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وظائف شاغرة في جمعية مجمع الصحابة الطبي

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

29 من يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

مخيم شعفاط.. "علقم" يكمل مشهد عدي التميمي

كثرة الشوك في حلق الاحتلال

عملية القدس البطولية وتسليح كل إسرائيلي

عمليات بطولية متواصلة.. القدس تُضمّد جراح أهالي شهداء جنين

البطل خيري علقم زرع الرعب فحصدنا الفرح

عملية بيت حنينا تتجاوز الثأر لمجزرة جنين

ويضرب الله الأمثال

29 من يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

29 يناير 2023 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
...
29 من يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 29 من يناير/ كانون الثاني أحداث سياسية واجتماعية عدة يضع "" أبرزها لكم في نقاط:

  • 1992 الهند تعلن في سابقة إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
  • 2002 عملية استشـهادية ينفذها الاستشهادي علي منير جعارة في مدينة القدس المحتلة قتل فيها 12 إسرائيليا.
  • 2007 عملية استشهادية لسرايا القدس وكتائب الأقصى في مدينة "إيلات" تسفر عن مقتل 3 مستوطنين، وقد نفذها الاستشهادي محمد السكسك من بيت لاهيا.
  • 2009 رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ينسحب من جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
  • 2011 الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس، ويكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد 5 أيام من اندلاع ثورة 25 يناير.
المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#ذاكرة أحداث فلسطين #ذاكرة أحداث #29 يناير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة