29 من يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 29 من يناير/ كانون الثاني أحداث سياسية واجتماعية عدة يضع "" أبرزها لكم في نقاط:
- 1992 الهند تعلن في سابقة إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
- 2002 عملية استشـهادية ينفذها الاستشهادي علي منير جعارة في مدينة القدس المحتلة قتل فيها 12 إسرائيليا.
- 2007 عملية استشهادية لسرايا القدس وكتائب الأقصى في مدينة "إيلات" تسفر عن مقتل 3 مستوطنين، وقد نفذها الاستشهادي محمد السكسك من بيت لاهيا.
- 2009 رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ينسحب من جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
- 2011 الرئيس المصري محمد حسني مبارك يعين رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس، ويكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد 5 أيام من اندلاع ثورة 25 يناير.
المصدر / فلسطين أون لاين