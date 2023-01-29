حراك الصحفيين يقرر مقاطعة مؤتمر نقابة الصحفيين الاستثنائي

أعلن حراك الصحفيين الفلسطينيين، مقاطعة المؤتمر الاستثنائي المقرر اليوم الأحد، لإقرار النظام الداخلي الذي أقرته نقابة الصحفيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الحراك في بيان له السبت، إن قرار المقاطعة جاء بعد الاطلاع على النظام الداخلي الذي أقرته نقابة الصحفيين، والذي سيُعرض للتصويت في المؤتمر الاستثنائي الذي دعت له نقابة الصحفيين، وبالنظر إلى الخطورة الكبيرة في التعديلات الواردة، قررنا مقاطعة المؤتمر.

ودعا الحراك جميع الصحفيين لعدم المشاركة في المؤتمر، لما فيه من خطورة، ومخالفات صريحة للقانون والنظام.

وأوضح الحراك، أن خطوة النقابة رفضت الإفصاح عن أسماء أعضاء الهيئة العامة للمشاركين في المؤتمر حتى الساعة العاشرة من مساء السبت، إضافة إلى غياب آليات منطقية لنقاش النظام الداخلي المعدل.

ودعا الحراك الهيئات الرقابية والحقوقية للوقوف عند مسؤولياتها وعدم إعطاء الغطاء القانوني لهذا المؤتمر غير القانوني، وأن لا يكونوا شركاء بالتعدي على حقوق الصحفيين القانونية وتمرير التعديلات على النظام الداخلي للنقابة بطريقة غير قانونية، وذلك في حال تم تجاهل طلب الحراك والمضي قدماً في عقد المؤتمر الاستثنائي في موعده المعلن دون تصويب هذه التجاوزات القانونية الخطيرة.

وكان حراك الصحفيين الفلسطينيين، دعا في وقت سابق إلى إلغاء المؤتمر الاستثنائي الذي دعت إليه نقابة الصحفيين لمناقشة إدخال تعديلات على النظام الداخلي للنقابة.

المصدر / فلسطين أون لاين