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مورينيو يحلم بالعودة لفريقه السابق للمرة الثالثة

28 يناير 2023 . الساعة 17:13 بتوقيت القدس
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مورينيو يحلم بالعودة لفريقه السابق للمرة الثالثة

يتطلع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لنادي روما الإيطالي للعودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد عبر بوابة تشيلسي، وذلك للمرة الثالثة بعدما تولى تدريب النادي اللندني في فترتين سابقتين.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن مورينيو سئم بسبب قلة الإمكانيات لدى نادي روما ويرغب في العودة إلى ملعب  "ستامفورد بريدج"، إذا قررت إدارة النادي اللندني الاستغناء عن المدرب الحالي غراهام بوتر بسبب سوء النتائج.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي مورينيو تواصلوا مع إدارة تشيلسي لمعرفة إمكانية عودة المدرب البرتغالي في ولاية ثالثة، ولكن تصريحات المسؤولين في النادي اللندني تتجه إلى الوقوف إلى جوار المدرب بوتر خلال تجربته الحالية.

ولا تزال زوجة مورينيو وأطفاله يعيشون في إنجلترا، وهو ما يدفع المدير الفني البرتغالي للبحث عن العودة إلى الدوري الإنجليزي، في ظل حالة عدم الاستقرار التي يمر بها "البلوز" مع المدرب السابق لبرايتون.

تجدر الإشارة إلى أن تشيلسي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، مبتعدًا بفارق 10 نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الرابع، أقرب المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

المصدر / وكالات
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#الدوري الإنجليزي #روما #تشلسي #مورينيو

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