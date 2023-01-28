الاحتفالات مستمرة.. الكتلة الإسلامية توزّع الحلوى مباركة لعملية القدس

استمرارًا للاحتفال بعملية القدس البطولية التي نفّذها الشاب المقدسي، خيري علقم، أمس الجمعة، وزّعت الكتلة الإسلامية "الذراع الطلابي لحركة حماس"، بتوزيع الحلوى صباح اليوم السبت في مدارس وجامعات وكليات قطاع غزة وعلى المفترقات الرئيسة وفى الأسواق والساحات، ابتهاجاً بالعملية البطولية.

وعبّرت الكتلة الإسلامية عن مباركتها للعملية البطولية، مبيّنة أنها تأتى ردّاً طبيعياً على مجازر الاحتلال وانتهاكاتهم المستمرة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وتدنيسهم المستمر واعتداءاتهم على المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وآخرها ارتكاب مجزرة جنين والتي راح ضحيتها عشرة شهداء.

اقرأ أيضا: بالفيديو مقتل 7 مستوطنين بعملية إطلاق نار بالقدس

ونفّذ أمس الجمعة الشاب المقدسي خيري علقم عملية غرب مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن مقتل 7 مستوطنين، وإصابة 8 آخرين بعضهم حالته حرجة للغاية.



























المصدر / فلسطين أون لاين