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مليون دولار غرامة استخدام موظفي هذا البنك لـ"واتساب"

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مليون دولار غرامة استخدام موظفي هذا البنك لـ"واتساب"

28 يناير 2023 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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تطبيق واتساب

قرّر بنك مورجان ستانلي تغريم موظفيه مليون دولار عند استعمال "واتساب".

وأقدم البنك على هذه الخطوة المثيرة للجدل بهدف القضاء على إساءة استخدام التطبيق الشهير وتطبيقات أخرى، حسب ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست".

وتم سَنّ العقوبات بعد موافقة البنك على دفع 200 مليون دولار الصيف الماضي للهيئات التنظيمية الفيدرالية بسبب الاستخدام المتفشّي لتطبيق "واتساب" لإجراء الأعمال الرسمية داخل الصناعة المصرفية.

وسيتعرَّض المصرفيون، وفقاً للقرار الجديد، للغرامات في أي منصب بداية من بضعة آلاف من الدولارات إلى أكثر من مليون دولار لكل شخص، اعتمادًا على مدى الانتهاك، وذلك إذا تم اكتشاف أنهم استخدموا "واتساب" في أثناء العمل.

وسيتم خصم الغرامات من أجر الموظف المخالف في المستقبل، أو استرداده من الحوافز أو المكافآت التي سبق أن حصل عليها الموظف مرتكب المخالفة.

المصدر / وكالات
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#واتساب #بنك مورجان ستانلي #استخدام واتساب

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