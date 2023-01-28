الداخلية بغزة تعلن: 11876 مغادراً و10959 وافداً عبر حاجز بيت حانون

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (22-27 يناير 2023).



وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11876 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10959 وافداً، مشيراً إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11633 مواطناً و149 أجنبياً، و94 من فلسطينيي الداخل.

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وذكرت هيئة المعابر، أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10730 مواطناً، و151 أجنبياً، و72من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 6 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.



يُشار إلى أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين