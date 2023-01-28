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28 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

28 يناير 2023 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
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28 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 28 من يناير/ كانون الثاني العديد من الأحداث والمفاصل السياسية والاجتماعية والتي يبرز أهمها لكم "" في نقاط:

  • 1887 بداية بناء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس
  • 1948 استشهاد 20 عربيا وجرح 50 آخرین إثر إلقاء عصابات (هاجانا) الصهيونية برميلا متفجرًا من أعلى مرتفع في حي الحادر بمدينة حيفا.
  • 1956 إنشاء وكالة أنباء الشرق الأوسط في القاهرة وهي أول وكالة أنباء عربية.
  • 1976 القاضية الإسرائيلية روث أود تسمح لليهود بالصلاة داخل المسجد الأقصى.
  • 2011 "جمعة الغضب" في مصر، حيث شهد اليوم الرابع من التظاهرات ضد حكم الرئيس محمد حسني مبارك اندلاع حرائق بالعديد من أقسام الشرطة ومقار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
  • 2004 الاحتلال يرتكب مجزرة دموية في حي الزيتون بغزة، أسفرت عن استشهاد (10) مواطنين، وإصابة عشرات، وتفجير المقاومة دبابة صهيونية.
  • 2004 الاحتلال يفرج عن (436) أسيرا في تبادل للأسرى مع حزب الله اللبناني.
  • 2016 استشهاد (7) من مجاهدي القسام أثناء ترميم أحد أنفاق المقاومة شرق مدينة غزة.
  • 2020 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الخطة الأمريكية للتسـوية والمعروفة بـ"صفقة القرن" بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وسفراء أربع دول عربية في واشنطن.
المصدر / فلسطين أون لاين
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