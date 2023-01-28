28 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 28 من يناير/ كانون الثاني العديد من الأحداث والمفاصل السياسية والاجتماعية والتي يبرز أهمها لكم "" في نقاط:
- 1887 بداية بناء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس
- 1948 استشهاد 20 عربيا وجرح 50 آخرین إثر إلقاء عصابات (هاجانا) الصهيونية برميلا متفجرًا من أعلى مرتفع في حي الحادر بمدينة حيفا.
- 1956 إنشاء وكالة أنباء الشرق الأوسط في القاهرة وهي أول وكالة أنباء عربية.
- 1976 القاضية الإسرائيلية روث أود تسمح لليهود بالصلاة داخل المسجد الأقصى.
- 2011 "جمعة الغضب" في مصر، حيث شهد اليوم الرابع من التظاهرات ضد حكم الرئيس محمد حسني مبارك اندلاع حرائق بالعديد من أقسام الشرطة ومقار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
- 2004 الاحتلال يرتكب مجزرة دموية في حي الزيتون بغزة، أسفرت عن استشهاد (10) مواطنين، وإصابة عشرات، وتفجير المقاومة دبابة صهيونية.
- 2004 الاحتلال يفرج عن (436) أسيرا في تبادل للأسرى مع حزب الله اللبناني.
- 2016 استشهاد (7) من مجاهدي القسام أثناء ترميم أحد أنفاق المقاومة شرق مدينة غزة.
- 2020 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الخطة الأمريكية للتسـوية والمعروفة بـ"صفقة القرن" بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وسفراء أربع دول عربية في واشنطن.
المصدر / فلسطين أون لاين