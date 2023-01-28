28 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 28 من يناير/ كانون الثاني العديد من الأحداث والمفاصل السياسية والاجتماعية والتي يبرز أهمها لكم " " في نقاط:

1887 بداية بناء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس

بداية بناء برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس 1948 استشهاد 20 عربيا وجرح 50 آخرین إثر إلقاء عصابات (هاجانا) الصهيونية برميلا متفجرًا من أعلى مرتفع في حي الحادر بمدينة حيفا.

استشهاد 20 عربيا وجرح 50 آخرین إثر إلقاء عصابات (هاجانا) الصهيونية برميلا متفجرًا من أعلى مرتفع في حي الحادر بمدينة حيفا. 1956 إنشاء وكالة أنباء الشرق الأوسط في القاهرة وهي أول وكالة أنباء عربية.

إنشاء وكالة أنباء الشرق الأوسط في القاهرة وهي أول وكالة أنباء عربية. 1976 القاضية الإسرائيلية روث أود تسمح لليهود بالصلاة داخل المسجد الأقصى.

القاضية الإسرائيلية روث أود تسمح لليهود بالصلاة داخل المسجد الأقصى. 2011 "جمعة الغضب" في مصر، حيث شهد اليوم الرابع من التظاهرات ضد حكم الرئيس محمد حسني مبارك اندلاع حرائق بالعديد من أقسام الشرطة ومقار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

"جمعة الغضب" في مصر، حيث شهد اليوم الرابع من التظاهرات ضد حكم الرئيس محمد حسني مبارك اندلاع حرائق بالعديد من أقسام الشرطة ومقار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. 2004 الاحتلال يرتكب مجزرة دموية في حي الزيتون بغزة، أسفرت عن استشهاد (10) مواطنين، وإصابة عشرات، وتفجير المقاومة دبابة صهيونية.

الاحتلال يرتكب مجزرة دموية في حي الزيتون بغزة، أسفرت عن استشهاد (10) مواطنين، وإصابة عشرات، وتفجير المقاومة دبابة صهيونية. 2004 الاحتلال يفرج عن (436) أسيرا في تبادل للأسرى مع حزب الله اللبناني.

الاحتلال يفرج عن (436) أسيرا في تبادل للأسرى مع حزب الله اللبناني. 2016 استشهاد (7) من مجاهدي القسام أثناء ترميم أحد أنفاق المقاومة شرق مدينة غزة.

استشهاد (7) من مجاهدي القسام أثناء ترميم أحد أنفاق المقاومة شرق مدينة غزة. 2020 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الخطة الأمريكية للتسـوية والمعروفة بـ"صفقة القرن" بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وسفراء أربع دول عربية في واشنطن.

المصدر / فلسطين أون لاين