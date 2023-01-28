نتنياهو" يتفقد موقع العملية البطولية في القدس المحتلة

وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إلى موقع العملية التي وقعت مساء الجمعة شمال القدس المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن نتنياهو، يعمل على تقييم الوضع الأمني، فيما وصل وزير الأمن "إيتمار بن غفير" إلى مكان إطلاق النار الذي وقع مساء اليوم الجمعة في القدس المحتلة.

ويعقد نتنياهو جلسة تقييم أمني بعد العملية، فيما وصل "بن غفير" ومفوض شرطة الاحتلال لموقع الهجوم، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت يقطع زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب الهجوم.

وحسب شرطة الاحتلال، فقد استشهد منفذ العملية، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.

المصدر / وكالات