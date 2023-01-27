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الجهاد الإسلامي تبارك عملية القدس البطولية

27 يناير 2023 . الساعة 23:50 بتوقيت القدس
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من مكان عملية القدس

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أن عملية القدس اليوم هي تجسيد لوحدة الساحات في مدينة القدس والضفة الغربية وغزة والشتات، مضيفا "كل رصاصة تخرج من أسلحة المقاومين نحو الاحتلال تنقص من عمر الاحتلال حتى زواله واندحاره".

وقال شهاب في تصريح صحفي إن "الرسالة التي توصلها عملية القدس للاحتلال اليوم هي جاهزية المقاومة واستعدادها لمعركة التحرير النهائية وهي قريبة جدا".

وفي ذات السياق، باركت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عملية القدس البطولية، قائلة: "نشد على أيدي ثوارنا ومجاهدي شعبنا الأبرار خاصة في القدس الباسلة الذين عبروا عن وحدة الحال بين جغرافيا الوطن، وعن إرادة الشعب الفلسطيني، ورفضوا غطرسة الاحتلال بالدم والبارود والنار".

المصدر / فلسطين أون لاين
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