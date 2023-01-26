دعوات للحشد والمشاركة في أداء "الفجر العظيم" بالأقصى غدًا الجمعة

دعت مبادرات وحراكات شعبية للمشاركة والحشد في حملة "الفجر العظيم" غدًا الجمعة، في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الدعوات أهمية المشاركة الواسعة في إقامة صلاة الفجر غداً الجمعة بالمسجد الأقصى، رداً على تدنيس المستوطنين للمسجد، ومحاولات فرض وقائع تهويدية جديدة.

وشهد المسجد الأقصى خلال الأسبوع الجاري، انتهاكات صارخة خلال اقتحامات المستوطنين وضباط، رفعوا خلالها أعلام الاحتلال وأدّوا ما يسمى "السجود الملحمي" الجماعي.

كما اقتحم صباح أمس الأربعاء، عناصر من شرطة ومخابرات الاحتلال المصلى القبلي والمصلى المرواني، والتقطت أعداد كبيرة الصور أمام مصلى قبة الصخرة.

وتتواصل الدعوات المقدسيّة للحشد والرباط الواسع في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، وتقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

وانطلقت حملة "الفجر العظيم" لأول مرة من المسجد الإبراهيمي في نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتكرّر له، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين