القيادي "رضوان": ندعو أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة للانخراط في صفوف المقاومين

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل رضوان، اليوم الخميس، أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة للانخراط في صفوف المقاومين لصد العدوان عن مخيم جنين.

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وقال خلال وقفة بغزة نصرة لمخيم جنين الذي يتعرض لعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر الأولى: إن "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء جرائم الاحتلال بالقدس والضفة".

وفي سياق منفصل، دعا رضوان جماهير الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للمسجد الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين