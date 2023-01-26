فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مخيم جنين.. 9 شهداء و عدد من الإصابات برصاص الاحتلال

هنية: الصراع مع الاحتلال سيصل إلى حالة انفجار واسع

"حماس": اشتباكات جنين المستمرة دليل على تصاعد ثورة شعبنا

اقتحامات لم تمنع الزيارة

القيادي "رضوان": ندعو أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة للانخراط في صفوف المقاومين

وظيفة شاغرة في جمعية نوى للثقافة والفنون

الناشط أبو الحمص: الدفاع عن القدس لا يحتاج إلى "تصريح إسرائيلي"

"عرين الأسود" تُعلن تنفيذها عملية نوعية ووقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال

القيادي حنيني: العدوان الهمجي على جنين يؤكد سادية الاحتلال

بعد عام على الفضيحة.. نتيجة صفرية لتحقيق معرض الرسوم المسيئة للراحل عرفات

لصد العدوان عن مخيم جنين

القيادي "رضوان": ندعو أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة للانخراط في صفوف المقاومين

26 يناير 2023 . الساعة 11:05 بتوقيت القدس
...
القيادي إسماعيل رضوان

دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل رضوان، اليوم الخميس، أبناء الأجهزة الأمنية بالضفة المحتلة للانخراط في صفوف المقاومين لصد العدوان عن مخيم جنين.

اقرأ أيضاً: مخيم جنين.. 9 شهداء و عدد من الإصابات برصاص الاحتلال

وقال خلال وقفة بغزة نصرة لمخيم جنين الذي يتعرض لعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات الفجر الأولى: إن "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء جرائم الاحتلال بالقدس والضفة".

وفي سياق منفصل، دعا رضوان جماهير الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال للمسجد الأقصى لإحباط مخططات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#قوات الاحتلال #إسماعيل رضوان #مخيم جنين #القيادي رضوان #صفوف المقاومة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة