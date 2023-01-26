26 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 26 من يناير كانون الثاني أحداث ومشاهد سياسية عدة يضع "فلسطين أون لاين" أبرزها في نقاط:
- 1952اندلاع حريق القاهرة الشهير الذي أتى على 700 محل وسينما وفندق ومكتب وناد وسط المدينة.
- 1981 انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من سيناء والعريش.
- 1986 خطفت الدوائر الأمنية الإسرائيلية الخبير الذري مردخاي فعنونو في روما - ونقلته إلى الكيان، وكان فعنونو قد أطلع الرأي العام العالمي على البرنامج النووي لتل أبيب، وحوكم بتهمة الخيانة العظمى.
- 2002 أول استشهادية فلسطينية تنفذ عملية في شارع يافا بالقدس المحتلة فتقتل (3) صهاينة وتصيب (55) آخرين والمنفذة هي الشهيدة وفاء إدريس من مخيم الأمعري، وتبنت كتائب شهداء الأقصى العملية.
- 2003 الاحتلال يرتكب مجزرة في حي الزيتون بغزة، حيث قتل جنوده (13) مواطنًا.
- 2005 عملية استشهادية بمقهى ليلي في تل الربيع تؤدي إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 45 آخرين بجروح وحركة الجهاد الإسلامي تتبنى.
- 2006 حركة حماس تكتسح مقاعد المجلس التشريعي على حساب منافسها الأبرز حركة فتح.
- 2008 وفاة الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د. جورج حبش.
- 1939 استشهاد 24 فلسطينيًّا وإصابة 37 آخرين بانفجار لغم زرعه أفراد من عصابة (أرغون) الصهيونية في سوق حيفا.
- 2014 مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على قرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب سفير المملكة من (تل أبيب) احتجاجًا على مناقشات "الكنيست" نقل السيادة على المسجد الأقصى.
- 2016 اغتيال الأسير المحرر عمر النايف بمقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا.
المصدر / فلسطين أون لاين