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26 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

26 يناير 2023 . الساعة 09:20 بتوقيت القدس
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26 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 26 من يناير كانون الثاني أحداث ومشاهد سياسية عدة يضع "فلسطين أون لاين" أبرزها في نقاط:

  • 1952اندلاع حريق القاهرة الشهير الذي أتى على 700 محل وسينما وفندق ومكتب وناد وسط المدينة.
  • 1981 انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من سيناء والعريش.
  • 1986 خطفت الدوائر الأمنية الإسرائيلية الخبير الذري مردخاي فعنونو في روما - ونقلته إلى الكيان، وكان فعنونو قد أطلع الرأي العام العالمي على البرنامج النووي لتل أبيب، وحوكم بتهمة الخيانة العظمى.
  • 2002 أول استشهادية فلسطينية تنفذ عملية في شارع يافا بالقدس المحتلة فتقتل (3) صهاينة وتصيب (55) آخرين والمنفذة هي الشهيدة وفاء إدريس من مخيم الأمعري، وتبنت كتائب شهداء الأقصى العملية.
  • 2003 الاحتلال يرتكب مجزرة في حي الزيتون بغزة، حيث قتل جنوده (13) مواطنًا.
  • 2005 عملية استشهادية بمقهى ليلي في تل الربيع تؤدي إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 45 آخرين بجروح وحركة الجهاد الإسلامي تتبنى.
  • 2006 حركة حماس تكتسح مقاعد المجلس التشريعي على حساب منافسها الأبرز حركة فتح.
  • 2008 وفاة الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د. جورج حبش.
  • 1939 استشهاد 24 فلسطينيًّا وإصابة 37 آخرين بانفجار لغم زرعه أفراد من عصابة (أرغون) الصهيونية في سوق حيفا.
  • 2014 مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على قرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب سفير المملكة من (تل أبيب) احتجاجًا على مناقشات "الكنيست" نقل السيادة على المسجد الأقصى.
  • 2016 اغتيال الأسير المحرر عمر النايف بمقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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