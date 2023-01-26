26 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 26 من يناير كانون الثاني أحداث ومشاهد سياسية عدة يضع "فلسطين أون لاين" أبرزها في نقاط:

1952 اندلاع حريق القاهرة الشهير الذي أتى على 700 محل وسينما وفندق ومكتب وناد وسط المدينة.

اندلاع حريق القاهرة الشهير الذي أتى على 700 محل وسينما وفندق ومكتب وناد وسط المدينة. 1981 انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من سيناء والعريش.

انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من سيناء والعريش. 1986 خطفت الدوائر الأمنية الإسرائيلية الخبير الذري مردخاي فعنونو في روما - ونقلته إلى الكيان، وكان فعنونو قد أطلع الرأي العام العالمي على البرنامج النووي لتل أبيب، وحوكم بتهمة الخيانة العظمى.

خطفت الدوائر الأمنية الإسرائيلية الخبير الذري مردخاي فعنونو في روما - ونقلته إلى الكيان، وكان فعنونو قد أطلع الرأي العام العالمي على البرنامج النووي لتل أبيب، وحوكم بتهمة الخيانة العظمى. 2002 أول استشهادية فلسطينية تنفذ عملية في شارع يافا بالقدس المحتلة فتقتل (3) صهاينة وتصيب (55) آخرين والمنفذة هي الشهيدة وفاء إدريس من مخيم الأمعري، وتبنت كتائب شهداء الأقصى العملية.

أول استشهادية فلسطينية تنفذ عملية في شارع يافا بالقدس المحتلة فتقتل (3) صهاينة وتصيب (55) آخرين والمنفذة هي الشهيدة وفاء إدريس من مخيم الأمعري، وتبنت كتائب شهداء الأقصى العملية. 2003 الاحتلال يرتكب مجزرة في حي الزيتون بغزة، حيث قتل جنوده (13) مواطنًا.

الاحتلال يرتكب مجزرة في حي الزيتون بغزة، حيث قتل جنوده (13) مواطنًا. 2005 عملية استشهادية بمقهى ليلي في تل الربيع تؤدي إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 45 آخرين بجروح وحركة الجهاد الإسلامي تتبنى.

عملية استشهادية بمقهى ليلي في تل الربيع تؤدي إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 45 آخرين بجروح وحركة الجهاد الإسلامي تتبنى. 2006 حركة حماس تكتسح مقاعد المجلس التشريعي على حساب منافسها الأبرز حركة فتح.

حركة حماس تكتسح مقاعد المجلس التشريعي على حساب منافسها الأبرز حركة فتح. 2008 وفاة الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د. جورج حبش.

وفاة الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د. جورج حبش. 1939 استشهاد 24 فلسطينيًّا وإصابة 37 آخرين بانفجار لغم زرعه أفراد من عصابة (أرغون) الصهيونية في سوق حيفا.

استشهاد 24 فلسطينيًّا وإصابة 37 آخرين بانفجار لغم زرعه أفراد من عصابة (أرغون) الصهيونية في سوق حيفا. 2014 مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على قرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب سفير المملكة من (تل أبيب) احتجاجًا على مناقشات "الكنيست" نقل السيادة على المسجد الأقصى.

مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على قرار طرد السفير الإسرائيلي من عمان، وسحب سفير المملكة من (تل أبيب) احتجاجًا على مناقشات "الكنيست" نقل السيادة على المسجد الأقصى. 2016 اغتيال الأسير المحرر عمر النايف بمقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا.

المصدر / فلسطين أون لاين