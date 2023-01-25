حماس: تجديد الاحتلال "قانون الطوارئ" لن يمنحه شرعية على أرضنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن تمديد الاحتلال لما يسمّى "قانون الطوارئ" وتصعيد مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة جريمة عنصرية متجدّدة لن تمنحه شرعية على أرضنا.

وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه في بيان صحفي، اليوم الأربعاء": "إنَّ تمديد "الكنيست" الصهيوني لما يسمّى "قانون الطوارئ" في الضفة الغربية المحتلة جريمة عنصرية متجدّدة، وإرهابٌ متصاعد، تُكرّس من خلاله حكومة الاحتلال الفاشية تغوّلها الاستيطاني، وسرقة المزيد من أراضينا المحتلة، ومنع أهلنا من البناء فيها".

وأكد طه أن جريمة الاحتلال الجديدة تأتي "في ظل غياب موقف دولي وإقليمي يكبح جماح سياسات وإجرام الاحتلال المتواصل ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

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وجدّد التأكيد على أنَّ سياسات هذه الحكومة الفاشية؛ عبر تصعيد مشاريعها ومخططاتها الاستيطانية، وعدوانها ضد شعبنا ومقدساتنا في الضفة الغربية المحتلة، لن يغيّر حقائق التاريخ والواقع، ولن يمنحها شرعية مزعومة على شبر من أرضنا.

ودعا طه جماهير شعبنا إلى مزيد من التلاحم ورصّ الصفوف، دفاعاً عن أرضنا وقدسنا وأقصانا المبارك في مواجهة عدوان الاحتلال وقوانينه العنصرية.

المصدر / فلسطين أون لاين