شيف تركي شهير يفتتح مطعمًا في (تل أبيب)

نشر الشيف التركي "نُصرت غوكشيه"، الشهير بـ "شيف الملح" عبر حسابه في منصة "إنستغرام" أنه سيفتتح قريبًا فرعًا جديدًا لسلسلة مطاعمه في (تل أبيب) بدولة الاحتلال.

وقد احتفت وسائل إعلام إسرائيلية بقرار الشيف التركي، حيث قالت مصادر إعلامية مُطلعة أنّ (تل أبيب) ستنضم إلى 11 مدينة حول العالم ينوي "نصرت" افتتاح فروع جديدة لسلسلة مطاعمه فيها منها القاهرة، طوكيو، مدريد، وباريس.

وعد في المقابل نشطاء وأنصار القضية الفلسطينية حول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، افتتاح الشيف التركي غوكشيه للمطعم في (تل أبيب)، بأنه خطوة وسقطة لا تُغتفر، وتكريسًا للتطبيع الذي يسعى الاحتلال لتوسيعه وتعميقه.

ودفعت خطوة الشيف التركي النشطاء لتنفيذ حملات لمقاطعة مطعم "نصرت" ، متسائلين هل يستحق الزيارة بعد قراره بافتتاح فرع في دولة الاحتلال التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية في فلسطين؟.

المصدر / فلسطين أون لاين