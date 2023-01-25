فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أبرز الفرص المهدرة في الجولة 16 من دوري غزة

حماس: تجديد الاحتلال "قانون الطوارئ" لن يمنحه شرعية على أرضنا

شيف تركي شهير يفتتح مطعمًا في (تل أبيب)

"التشريعي" بغزة يطلق مشروع الزمالة البرلمانية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب قلقيلية

آلاف العراقيين يتدفقون لبغداد احتجاجًا على تراجع صرف الدينار لهذا الرقم

(الكنيست) يعلن تمديد قانون الطوارئ بالضفة

تفاصيل مرعبة لقدرة صاروخ "زيركون" الروسي الذي تم اختباره اليوم

مقدسيون عن قرار عباس: "حيلة جديدة" لسرقة أموال الفلسطينيين

تصريح خطير لبن غفير بعد يوم من لقاء "نتنياهو" بملك الأردن

شيف تركي شهير يفتتح مطعمًا في (تل أبيب)

25 يناير 2023 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
...
شيف تركي شهير يفتتح مطعمًا في (تل أبيب)

نشر الشيف التركي "نُصرت غوكشيه"، الشهير بـ "شيف الملح" عبر حسابه في منصة "إنستغرام" أنه سيفتتح قريبًا فرعًا جديدًا لسلسلة مطاعمه في (تل أبيب) بدولة الاحتلال.

وقد احتفت وسائل إعلام إسرائيلية بقرار الشيف التركي، حيث قالت مصادر إعلامية مُطلعة أنّ  (تل أبيب) ستنضم إلى 11 مدينة حول العالم ينوي "نصرت" افتتاح فروع جديدة لسلسلة مطاعمه فيها منها القاهرة، طوكيو، مدريد، وباريس.

وعد في المقابل نشطاء وأنصار القضية الفلسطينية حول العالم على مواقع التواصل الاجتماعي، افتتاح الشيف التركي غوكشيه للمطعم في (تل أبيب)، بأنه خطوة وسقطة لا تُغتفر، وتكريسًا للتطبيع الذي يسعى الاحتلال لتوسيعه وتعميقه.

ودفعت خطوة الشيف التركي النشطاء لتنفيذ حملات لمقاطعة مطعم "نصرت" ، متسائلين هل يستحق الزيارة بعد قراره بافتتاح فرع في دولة الاحتلال التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية في فلسطين؟.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#شيف تركي #شيف الملح #نصرت غوكشيه #مطعم في تل أبيب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة