"هنية" مليون وسبعمائة ألف دولار دعم للمشاريع الرياضية بغزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة النقاب، عن تلقيه موافقة مبدئية لدعم مالي بقيمة مليون وسبعمائة ألف دولار، للمشاريع الرياضية في قطاع غزة.

وقال هنية، أن هذا المبلغ سيتم توفيره من خلال الشركاء الدوليين والمحليين، لتنفيذ مشاريع تطويرية في الأندية والمنشات الرياضية، استكمالاً للمراحل السابقة التي أطلقها المجلس على مدار السنوات السابقة.

وأضاف هنية، أنه تم رصد منحة الموسم القادم 2023/2024 للأندية في غزة بقيمة مبلغ 350 ألف دولار، مشيراً إلى أن لجنة متابعة العمل الحكومي تُولي اهتمام كبير في الجانب الرياضي، مُتمنياً أن يزيد قيمة المنحة في الفترة القادمة.

وأشار هنية، إلى أن لديه تطلع لديه بأن يتم توفير مبلغ نصف مليون دولار لدعم صندوق مشروع زواج الشباب، لافتاً إلى أنه يعمل على دعم التعليم للرياضيين، وأنه تم مراسلة الأندية والاتحادات خلال الأيام الماضية.

وتمنى هنية أن يزيد الدعم المالي للرياضة في غزة، من أجل العمل على تطويرها قدر الإمكان، مُتأملاً أن تُساعده الظروف على ذلك.