آليات الاحتلال تتوغّل شرق دير البلح

توغّلت عدّة آليات وجرافات عسكرية تتبع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شرق المحافظة الوسطى من قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف وتخريب في المكان.

وأفادت مصادر محلية، بأن قرابة خمس آليات وجرافات إسرائيلية توغّلت شرق مدينة دير البلح وسط القطاع بداية من المواقع العسكرية الجاثمة شرق القطاع، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية.

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يُذكر أن قوات الاحتلال تتوغّل بين الفينة والأخرى على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع وتقوم بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين خاصة الزراعية منها.

وتتوغّل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويُضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكّل خرقًا للتفاهمات التي توصّلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تمّ يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين