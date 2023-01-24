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"حماس": هدم القرى الفلسطينية وتهويدها تطهير عرقي

24 يناير 2023 . الساعة 10:41 بتوقيت القدس
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عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيف)

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، اليوم الثلاثاء، أن هدم الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم لقرية العراقيب في النقب وسبقه هدم قرية حمصة البقيعة في الأغوار والتهديد الجاري بتهويد قرية الخان الأحمر في القدس المحتلة وتهجير الأهالي والسكان، هو إمعان في سياسة التطهير والاستئصال التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرّفة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال خلال تصريح صحفي: إن "هذه السياسة الإجرامية التي تمارسها الحكومة المتطرّفة ضد شعبنا وقراه تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية والإنسانية وتعبيراً مباشراً عن همجيتها وسياستها الإحلالية".

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وأضاف: إن "سياسة التدمير والتهجير التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرّفة لن تنجح في النيل من عزيمة شعبنا وإرادته وإصراره عن الدفاع عن أرضه وتمسّكه بحقوقه نهيب بجماهير شعبنا في مختلف القرى والمدن التصدّي للاحتلال الصهيوني ومواجهته بالتمسك بحقوقهم والتشبّث بأرضهم وتصعيد المقاومة بمختلف الأدوات والوسائل لإفشال مخطط التهجير والتهويد".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #قوات الاحتلال #تطهير عرقي

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