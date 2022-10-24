قرية العراقيب

قرية فلسطينية تقع في شمال مدينة بئر السبع في صحراء النقب جنوب فلسطين، وتعد واحدة من 45 قرية عربية في النقب لا تعترف (إسرائيل) بها.

يعيش في القرية قرابة 700 شخص، تشكل الأغنام والمواشي مصدر رزقهم الوحيد، نتيجة لطبيعة الأرض الصحراوية التي تفتقر إلى جميع الخدمات المختلفة.

كما يعيش المواطنون ببيوت من الصفيح، وأخرى عبارة عن خيام.

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تعرضت للهدم بشكل كامل من قبل الجرافات الإسرائيلية صباح يوم الثلاثاء 27 تموز 2010م، حيث هدمت أربعين منزلاً وأخلت نحو ثلاثمائة من سكانها، بحجة البناء دون ترخيص.

عاود سكان القرية بناءها من جديد لعدة مرات، ليتم هدمها مرة بعد أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين