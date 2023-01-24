القيادي "ناصر الدين" يدعو لزيادة الرباط في الأقصى والإبراهيمي

دعا رئيس ملف القدس في حركة "حماس"، هارون ناصر الدين، اليوم الثلاثاء، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني، لزيادة الرباط وشدّ الرحال إلى الأقصى والمسجد الإبراهيمي، وحمايتهم من قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، ومنعهم من أداء طقوسهم التلمودية داخل الحرم.

قال ناصر الدين، خلال تصريح صحفي: "إنّ شعبنا الفلسطيني بمقاومته وفي القلب منها حركة حماس، يتابعون لحظة بلحظة تجاوزات الاحتلال ومستوطنيه سواء في الحرم الأقصى أو الإبراهيمي أو الخان الأحمر، وما صاحبها من رفع للأعلام العبرية وأداء الطقوس التلمودية".

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وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة لكل تصعيد محتمل بسبب الاعتداءات التي يقوم بها، قائلاً: إن "الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن كل هذه التداعيات على خروقاته الخطيرة، بحق المسجدَين الأقصى والإبراهيمي، وأهلنا في القدس".

وأشار إلى أنّ المقاومة تتابع ما يحدث بحق الأقصى وأهلنا في القدس من اعتداءات، وستحدّد المقاومة كيفية مواجهتها والرد عليها، موضحاً أنّ رفع علم الاحتلال بالأقصى لن يغير من هويته الإسلامية، وكل محاولات الاحتلال للسيطرة على الأقصى والمسجد الإبراهيمي والمقدّسات ستنتهي إلى سراب.

وشدّد على أن تجرؤ قطعان المستوطنين على رفع علم الاحتلال في باحات المسجد الأقصى سيزيد من مقاومة الشعب الفلسطيني، ويزداد تمسّكًا ودفاعًا عن مقدّساته، وصولًا لانتهاء الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين