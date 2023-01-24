24 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 24 من شهر يناير/ كانون الثاني، أحداث ومشاهد سياسية عدة، يضع " " أبرزها لكم في نقاط:

1999 سلطات الاحتلال تستخدم قبة الصخرة المقدسة للدعاية، وذلك بإعلان نشرته وزارة السياحة في حملة دعائية للسياحة في فلسطين المحتلة.

2002 اغتيال القسامي بكر حمدان في مدينة خان يونس، وإصابة مواطنين آخرين بعد استهداف سيارته.

2002 اغتيال القيادي السابق في حزب الكتائب اللبنانية (إيلي حبيقة أحد المسؤولين عن مجزرة صبرا وشاتيلا، وذلك بتفجير سيارة مفخخة في منطقة الحازمية.

2003 القسام يشتبك مع جنود إسرائيليين في مدينة الخليل ويقتل (۳) جنود.

2003 مجاهدو القسام يفجرون في غزة بالقرب من مصنع "ستار" عبوة ناسفة بجيب قيادة عسكري إسرائيلي، فتم تدمير الجيب وقتل (۳) جنود.

2003 بدء فعاليات الحوار الفلسطيني الفلسطيني بالقاهرة، في حضور ١٢ فصيلا فلسطينيا بينها فتح وحماس.

2006 مليون و٣٠٠ ألف مواطن فلسطيني ينتخبون مرشحـيهم لعضوية المجلس التشريعي.

2012 رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي يعلن إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد منذ عام 1981م.

2015 وفاة "جمعة أمين" نائب المرشـد العام الجماعة الإخوان المسلمون" في العاصمة البريطانية لندن بعد وعكة صحية ألمت به.

المصدر / فلسطين أون لاين