24 يناير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 24 من شهر يناير/ كانون الثاني، أحداث ومشاهد سياسية عدة، يضع "" أبرزها لكم في نقاط:
- 1999 سلطات الاحتلال تستخدم قبة الصخرة المقدسة للدعاية، وذلك بإعلان نشرته وزارة السياحة في حملة دعائية للسياحة في فلسطين المحتلة.
- 2002 اغتيال القسامي بكر حمدان في مدينة خان يونس، وإصابة مواطنين آخرين بعد استهداف سيارته.
- 2002 اغتيال القيادي السابق في حزب الكتائب اللبنانية (إيلي حبيقة أحد المسؤولين عن مجزرة صبرا وشاتيلا، وذلك بتفجير سيارة مفخخة في منطقة الحازمية.
- 2003 القسام يشتبك مع جنود إسرائيليين في مدينة الخليل ويقتل (۳) جنود.
- 2003 مجاهدو القسام يفجرون في غزة بالقرب من مصنع "ستار" عبوة ناسفة بجيب قيادة عسكري إسرائيلي، فتم تدمير الجيب وقتل (۳) جنود.
- 2003 بدء فعاليات الحوار الفلسطيني الفلسطيني بالقاهرة، في حضور ١٢ فصيلا فلسطينيا بينها فتح وحماس.
- 2006 مليون و٣٠٠ ألف مواطن فلسطيني ينتخبون مرشحـيهم لعضوية المجلس التشريعي.
- 2012 رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي يعلن إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد منذ عام 1981م.
- 2015 وفاة "جمعة أمين" نائب المرشـد العام الجماعة الإخوان المسلمون" في العاصمة البريطانية لندن بعد وعكة صحية ألمت به.
المصدر / فلسطين أون لاين