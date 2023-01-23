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الاحتلال يعتدي على المواطنين ومتاجرهم في البلدة القديمة بالخليل

23 يناير 2023 . الساعة 19:34 بتوقيت القدس
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مستوطنون بحماية جنود الاحتلال يعتدون على أهالي البلدة القديمة بالخليل (أرشيف)

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على المواطنين ومتاجرهم، في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وأفاد المواطن بدر الداعور، في تصريحات صحفية، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على عدد من المواطنين وأطلقوا قنابل الصوت داخل متاجرهم، ما تسبّب بإلحاق أضرار جسيمة فيها، وأرغموهم على إغلاقها، تزامنا مع وجود مستوطنين مسلّحين في المنطقة كانوا يشتمون المواطنين بألفاظ نابية.

ويعاني أصحاب المحلات التجارية في المنطقة التي تعود ملكيتها لمواطنين من عائلات الشويكي ومسودة وطباخي وأبو خلف وغيرهم، بشكل متواصل من اعتداءات وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاحتلال الإسرائيلي

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