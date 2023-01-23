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"القانوع": اقتحام الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي في باحاته سلوك إجرامي

23 يناير 2023 . الساعة 12:47 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع

قال المتحدث باسم حركة حماس د. عبد اللطيف القانوع، إن اقتحامات المستوطنين لـ المسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي، ونوايا الاحتلال تهويد قرية الخان الأحمر وتهجير أهلها يأتي في إطار السلوك الإجرامي المتصاعد الذي تنتهجه حكومة الاحتلال المتطرفة بحق شعبنا ومقدساته.

وأكد القانوع في تصريح صحفي، وصل "" نسخة عنه، أن كل محاولات الاحتلال في تهويد الخان الأحمر وتهجير سكانه لن تنجح أمام تشبث شعبنا بأرضه وتمسكه بحقه فيها وستسقط أهداف الاحتلال أمام صمود شعبنا.

ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس للالتحام مع أهلنا في قرية الخان الأحمر وتعزيز صمودهم والتصدي لمخطط الاحتلال التي يستهدف القرية.

واقتحم عشرات من المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى، رفع عدد منهم خلال الاقتحام العلم الإسرائيلي، فيما هددت أوساط في حكومة الاحتلال بتهجير أهالي قرية الخان الأحمر في مدينة القدس.

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