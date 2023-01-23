مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويرفعون العلم الإسرائيلي في باحاته

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ووثّقت دائرة أوقاف القدس قيام المستوطنين المقتحمين للمسجد، بجولات استفزازية، وأدائهم طقوسًا تلمودية.

ورفع مستوطنون خلال الاقتحام العلم الإسرائيلي، وسط حماية من جنود الاحتلال، فيما أدى عدد منهم ما يسمى السجود الملحمي.

وكان من بين المقتحمين عضو "الكنيست" المتطرف يستحاك كروزر والذي قال: "شعور خاص أن أصعد إلى الحرم المقدسي بصفتي عضو في الكنيست".

وتنظم جماعات الاستيطان في دولة الاحتلال اقتحامات يومية للمسجد الأقصى ما عد الجمعة والسبت، وذلك في إطار الخطط الممنهجة للسيطرة على المسجد، وتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.















المصدر / فلسطين أون لاين